Sarah Fraisou et Ahmed, un faux divorce pour l'argent ? Une candidate balance

C'est loin d'être le grand amour entre Sarah Fraisou et Angèle Salentino. Lors de leur aventure dans Les Vacances des Anges 4 (NRJ12), les deux candidates ne se sont pas du tout entendues après que l'ex-compagne de Greg des Marseillais s'est disputée avec Raphaël Pépin. Depuis, Angèle saisit la moindre occasion pour la critiquer. Et le 15 avril 2021, elle a fait une confidence qui devrait faire du bruit.

Fin mars, Sarah Fraisou et Ahmed ont annoncé leur divorce sur les réseaux sociaux. "On ne s'entend plus du tout. Ce ne sont pas des histoires de tromperies ou quoi que ce soit. C'est juste que ça ne va pas. On voit les choses différemment tous les deux. Et ça ne va plus. On ne veut pas être malheureux. On s'aime, et il vaut que ce soit comme ça : chacun de son côté. Donc voilà, la décision a été prise. Nous ne sommes officiellement plus ensemble", avait notamment expliqué la brune de 28 ans. Après avoir fait une pause sur Instagram et Snapchat, elle avait fait son retour en assurant que cela irait vite mieux. Mais jeudi soir, elle a une fois de plus annoncé qu'elle se retirait pendant quelque temps et rentrait en France. "Il faut que je rentre. Désolée les amies, je me retire quelques jours ça ne va pas du tout. Je suis inexistante", peut-on lire.

Mais selon Angèle Salentino, toutes ces grosses déprimes et sa rupture seraient... fausses. "Vous voulez la cerise sur le gâteau ? Sarah et Ahmed se foutent de votre gueule. Ils ont fake leur rupture pour se faire plus d'oseille. Je vous explique ! Rupture = réconciliation = plus de vues sur les réseaux sociaux = meilleures ventes de placements de produits = bingo. Depuis le début ils sont ensemble, ils vous prennent juste pour des cons", a-t-elle assuré. Reste à savoir si les principaux concernés prendront le temps de lui répondre.