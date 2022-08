Sarah (Mariés au premier regard) en couple : son compagnon n'est pas n'importe qui...

En 2020 l'aventure de Sarah dans l'émission Mariés au premier regard était un peu particulière. En effet, la jolie brune, maman d'une petite fille, avait le choix entre deux hommes : Rudy et Sylvain. Après plusieurs rebondissements, elle avait préféré se marier avec Sylvain mais ce dernier a dû abandonner suite à un décès dans sa famille. Fin de l'histoire.

Deux ans plus tard, la discrète Sarah refait parler d'elle car elle vient de révéler qu'elle avait trouvé l'amour sur Instagram, dimanche 21 août. Face à la mer, on peut la voir embrasser un jeune homme et écrire en commentaire de la vidéo : "Parce qu'avec la bonne personne, un baiser nous donne quelquefois l'impression de guérir." Et à en croire une autre participante de Mariés au premier regard, Elodie - candidate en 2020, toujours en couple avec Joachim - cela fait un moment que le duo se fréquente. "Mais ouiiiiiiiii ça y est ça officialise ! Mais j'adoreeeee. Vous êtes le couple goals 2022, c'était beaucoup trop dommage de ne pas l'exposer ici", écrit-elle, heureuse visiblement que les amoureux s'affichent enfin ensemble.