Scènes de ménages : Un acteur emblématique est le fils d'une Miss France, elle est sublime

D'abord révélé dans la série Clem, diffusée sur TF1, puis dans Scènes de ménages, diffusée sur M6, Vinnie Dargaud fait tourner les têtes. Né en 1988 sur l'île de La Réunion, le jeune comédien a grandi dans un environnement artistique grâce à sa mère. En parallèle de ses études à Sciences Po, il décide de s'inscrire au cours Florent et y suit un enseignement régulier pendant quatre ans. Aujourd'hui célèbre, le grand public l'apprécie pour ses talents indéniables, son charisme, son humour mais aussi son physique très avantageux... Il faut dire que le jeune homme tient de sa mère, Kelly Hoarau, qui n'est autre qu'une ancienne Miss France !

Sacrée Miss Réunion 1977, il y a plus de 45 ans, la mère de Vinnie Dargaud a donc participé au concours Miss France. Si elle échoue à décrocher la prestigieuse couronne, elle parvient tout de même à se hisser à la place de deuxième dauphine. Un exploit quand on sait que les jeunes femmes en lice pour le titre étaient au nombre de 55 cette année-là (un record pour le concours Miss France !). Mais par un concours de circonstances, la gagnante Pascale Taurua n'a pas pu assurer son rôle pendant une année complète et sa première dauphine non plus... C'est donc Kelly Hoarau qui a été élue Miss France 1978 par intérim et ce, durant six mois !

La fierté d'un fils

Sur les réseaux sociaux et particulièrement sur son compte Instagram, Vinnie Dargaud (de son vrai nom, Kevin Dargaud), rend régulièrement hommage à celle qui lui a donné la vie. Le 8 juin 2020, l'acteur de 34 ans avait posté quelques photos de cette dernière, en l'honneur de la fête des mères. "Bonne fête maman et à toutes les mamans. Aussi, mon empathie va à ceux qui, comme moi, ont une mère archi bombesque et qui ont dû traverser leur scolarité en sachant que l'intégralité du bahut fantasme dessus...", avait-il alors légendé sa publication.

Dans les commentaires, les abonnés du jeune acteur ne manquent jamais de complimenter la beauté de sa mère. Une histoire de famille qui n'échappe à personne...