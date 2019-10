Séverine Ferrer : Cette main tendue à Ophélie Winter... qu'elle a refusée

Le temps n'a peut-être aucune emprise sur le visage de Séverine Ferrer... mais il continue à suivre sa route. Et c'est justement la nostalgie d'une certaine époque, de la part du public français, qui va la faire remonter sur scène. D'ici peu, l'animatrice sera à la tête de la joyeuse tournée musicale intitulée Born in 90. Mais dans la tracklist prévue à cet effet, nulle trace d'Ophélie Winter, pourtant déesse R&B de sa génération avec des titres tels que Dieu m'a donné la foi, Le Feu qui m'attise ou Shame on U. Et pour cause : malgré ses difficultés financières, la chanteuse aurait tout simplement refusé de se joindre à la bande.

"On n'avait plus de nouvelles d'elle, explique Séverine Ferrer au magazine Voici, le vendredi 18 octobre 2019. Quand on a appris la galère dans laquelle elle était, on en a tous parlé à la prod, pour lui proposer de nous rejoindre, mais ça ne s'est pas fait. Dommage." On aurait pourtant aimé la retrouver sur scène, comme lors de ce temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître – alors qu'elle présentait le Dance Machine Club avec son frère Mickaël. En lieu et place : les Worlds Apart ont répondu présents, tout comme Princess Erika, Lââm, Larusso ou Assia...

Ophélie Winter ruinée : la chanteuse est-elle toujours SDF ?

Comme vous le savez sans doute, Ophélie Winter est rentrée subitement en France après une supposée dispute conjugale ayant eu lieu à Dubaï. N'ayant pas de domicile ni de travail au sein de sa patrie, elle se serait retrouvée dans l'obligation de vivre dans sa voiture – une Smart – avant d'être victime d'un accident de la route puis d'être prise en charge par les membres de sa famille. Reste que, si elle est remise sur pied, la chanteuse de 47 ans aura, tôt ou tard, besoin de refaire bouillir la marmite...

