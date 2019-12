Sheila aurait retrouvé l'amour : un nouvel homme dans sa vie

Sheila a tout pour être heureuse. La star incontournable des années yéyé est revenue dans l'actualité grâce à l'émission Mask Singer sur TF1, où elle était dissimulée derrière un costume d'écureuil (avec des oreilles de lapin). À 74 ans, l'artiste française continue de donner des concerts. C'est d'ailleurs grâce à la scène que Sheila a rencontré l'homme qui partagerait sa vie, un certain Eric Azhar.

Guitariste du groupe H-Taag, qu'il a fondé en 2013, il a participé à la tournée Âge tendre et têtes de bois, en 2009. C'est là qu'il aurait rencontré Sheila pour la première fois. Depuis, ils ne seraient plus quittés et voilà dix ans qu'ils partagent une jolie idylle, loin des regards indiscrets. "À son plus grand bonheur, elle l'a aujourd'hui trouvé. Un bonheur sans aucun doute partagé avec son amoureux, Eric Azhar. Guitariste et leader du groupe H-Taag, ce dernier ne peut en effet que se réjouir de cette nouvelle recrue", écrivent dans leurs pages France Dimanche, dans le numéro paru le mercredi 4 décembre 2019.

Sur Instagram, Eric Azhar partage à quelques occasions des moments de complicité avec Sheila, sur scène. De bien jolies et rares photos pour ce couple si discret.