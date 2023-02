Soldes : Offre immanquable sur ces jeux Lego Harry Potter

Achetez ce jeu de construction Lego Harry Potter le Magyar à pointes pour 42,90 € sur Amazon

Ça chauffe pour Harry Potter ! Scène du quotidien classique pour le héros, il est poursuivi par le Magyar à pointes, l'un des dragons les plus dangereux du monde des sorciers. Et celui-ci n'a pas l'air très amical. Sa queue pointue et ses écailles noires sont impressionnantes. Des piques blancs, auxquels l'on a n'a clairement pas envie de se frotter, strient son dos et sa tête. Gare à celui qui s'y piquera ! Ses ailes battent à toute vitesse, grâce à une poignée, pour attraper le jeune sorcier. Celui-ci est perché sur son balai et met le turbo pour tenter de lui échapper. Il tient bien fermement sa baguette dans sa main tout en évitant le souffle enflammé de la bête. Le Magyar cache lui l'oeuf d'or du tournoi des 3 Sorciers. Un support permet d'exposer cette scène dans n'importe quelle pièce de votre chez vous. Une plaque descriptive incluse va également ravir les collectionneurs. Il ne reste plus qu'à trouver la meilleure place !

2. Réalisez une belle économie de plus de 15 € sur ce jeu de construction Lego Harry Potter 4 Privet Drive

C'est l'un des lieux les plus détestés par les fans de la saga. Ses habitants y sont des monstres qui ont fait de la jeune vie de Harry Potter un véritable enfer. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr de la maison des Dursley au 4 Privet Drive. Ils y ont cloîtré le jeune sorcier dans un placard sous l'escalier durant pas moins de 11 années. Mais il est temps pour votre enfant de retourner la situation avec ce jeu de construction Lego Harry Potter 4 Privet Drive. Aux Dursley maintenant de vivre un cauchemar. Son prix sur Amazon pour les soldes est en revanche plutôt un rêve pour vous. Il est ainsi proposé à 62,90 € au lieu de 79,99 €. Une réduction ultra attractive de 21 % s'offre ainsi à vous. Économisez sans plus attendre ces plus de 15 €.

Des vacances aux allures de cauchemar chez les Dursley