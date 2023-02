Soldes : Réduction exceptionnelle sur ces jeux Playmobil Dollhouse

Achetez ce jeu Playmobil Dollhouse la salle de bain avec baignoire sur Amazon pour 10,49 €

L'heure de se préparer pour la soirée a sonné. Et rien de tel que de commencer par un bon bain chaud. Cette grande baignoire ronde est un pur bonheur. Il y a même un canard pour s'amuser. Il est malheureusement temps de sortir. Une serviette et hop, prochaine étape de la préparation. Après avoir lavé cheveux et corps, il est temps de se tailler la barbe. Et la tondeuse électrique est clairement la meilleure alliée. Place ensuite à la coiffure. Celle-ci doit être impeccable alors on s'aide du grand miroir. La mise en beauté est presque terminée. Il ne reste plus qu'à se brosser les dents. Un petit passage aux toilettes pour terminer et le jeune homme est prêt. Direction maintenant la chambre pour choisir sa tenue !

3. Ce jeu Playmobil Dollhouse la chambre de bébé est à moins de 15 €

Les enfants adorent jouer aux parents et s'occuper de bébés. C'est un moyen pour eux de s'imaginer être des adultes responsables qui ne sont plus obligés de suivre les règles qu'on leur impose. C'est maintenant eux qui mènent la danse. Et prendre soin d'un tout petit est un vrai bonheur pour eux. Ils vont même pouvoir imaginer tout un espace pour lui avec ce jeu Playmobil Dollhouse la chambre de bébé. Ne ratez pas sa réduction sur Amazon en ces soldes 2023. Il est proposé à 14,99 € au lieu de 19,99 €. Vous bénéficiez ainsi d'une promo de 25 %, le rêve. Moins de 15 € pour ce jeu Playmobil, on fonce.

Une chambre tout en confort pour bébé