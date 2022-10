Sophie Duez divorcée d'une star de la musique, ils ont eu deux enfants ensemble

Figure célèbre du petit écran, qui a su s'y installer au fil du temps, Sophie Duez a su enchaîner les rôles dans plusieurs séries à succès, à l'instar de Joséphine, Ange gardien, Commissaire Magellan, Camping Paradis ou encore Jugé sans justice, pour ne citer qu'elles. Ce jeudi 6 octobre, la comédienne populaire fête ses 60 ans. Maman de deux filles, Lucile (née en 1989) et Rose (née en 1992), elle les a eues avec une star de la musique dont elle est aujourd'hui divorcée. Il s'agit en effet de Manu Katché.

Leur amour a duré environ dix ans. En couple de 1980 à 1990, Sophie Duez et le compositeur et ancien juré de Nouvelle Star a donné naissance à deux filles. Lucile, l'aînée, a créé son entreprise qui donne des conseils en relations publiques et communication tandis que la cadette, Rose, semble marcher sur les pas de sa maman puisqu'elle est figurante mais se décrit également comme une "scénariste et réalisatrice". La comédienne et le batteur ont été mariés et ont décidé finalement de mettre un terme à leur union après cette décennie d'amour.

Manu Katché a refait sa vie, depuis ce divorce douloureux

Cela n'empêche pas les ex-époux d'être restés en bons termes, puisque la comédienne ne garde qu'un bon souvenir de celui-ci, en témoignent les confidences de Sophie Duez, sur ce divorce. Une décision particulièrement difficile à prendre pour l'actrice, comme révélé en 2014 dans les colonnes de Gala. "Ce deuxième divorce, je l'ai vécu comme un chagrin. Manu est un homme que j'admire, il m'a fait entendre le monde différemment", s'est-elle épanchée. Depuis, Manu Katché a refait sa vie. Il partage désormais son quotidien avec une certaine Laurence, ancienne maquilleuse du jury de la Nouvelle Star mais inconnue du grand public. Ce seulement jusqu'à ce qu'elle fasse en 2008 ses premiers pas dans le monde de la télévision en tant que journaliste chargée des interviews dans l'émission Cinq dates, une vie, diffusée sur la chaîne I-Télé (l'ancien nom de CNEWS).

Le couple a donné naissance en 1999 à une petite fille, Tess, demi-soeur de Lucile et Rose Katché, parfaits mélanges de leurs célèbres parents. Laurence avait déjà goûté aux joies de la maternité, étant maman d'un certain Benjamin (né en 1991) avant de rencontrer le batteur. Une famille recomposée qui s'épanouit loin des projecteurs.