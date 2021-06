Sophie Duez, divorcée de Manu Katché : qui sont leurs filles Lucile et Rose ?

Sophie Duez est indéniablement présente sur les écrans de télévision et au cinéma. Toutefois, en ce qui concerne sa vie privée, l'actrice reste très discrète. À l'occasion de son apparition dans le film Barbecue (réalisé par Eric Lavaine) diffusé demain soir, dimanche 27 juin 2021, sur TF1, voici un petit focus sur sa vie de famille. Mariée à l'ancien juge de la Nouvelle Star, Manu Katché, pendant plus de 10 ans, la comédienne de 58 ans aujourd'hui a eu deux filles, fruits de cette union : Lucile (née en 1989) et Rose (née en 1992). Et tout comme leur mère, les deux jeunes femmes sont très discrètes.

Côté carrière, Rose, la plus jeune suit visiblement les pas de sa mère en étant, à la fois, figurante dans plusieurs productions, mais également scénariste et réalisatrice. Lucile, l'aînée, suit quant à elle, un parcours loin des caméras. En effet, cette dernière a créé une entreprise spécialisée dans les conseils en relations et en communication. Pourtant, après le divorce de l'actrice avec le père de ses filles - présent il y a peu dans les gradins de Roland-Garros, aux côtés de sa nouvelle épouse Laurence -, l'actrice avait confié à nos confrères de Gala, à quel point elle était dévastée quand la décision a été prononcée. "Ce deuxième divorce, je l'ai vécu comme un chagrin. Manu est un homme que j'admire, il m'a fait entendre le monde différemment", avait-elle déclaré.

Une maman attentionnée

Toutefois, malgré cette douloureuse séparation dans les années 1990, l'actrice a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de ses enfants. Et vice versa. Lors d'une longue interview accordée à TV Mag en 2014, l'actrice avait d'ailleurs évoqué le mariage de sa fille ainée, Lucile. Et pour faire en sorte que sa fille ait un joli mariage, elle avait rapporté au média que durant le tournage d'un épisode de Camping Paradis, elle envoyait des photos des différents plateaux pour aider sa fille à concevoir sa mise en scène. "Je trouvais la déco [dans Camping Paradis, nldr] assez réussie, je lui envoyais des photos pour qu'elle pioche des idées !", avait-elle révélé. Mais alors que sa fille est aujourd'hui mariée, Sophie Duez avait également expliqué que cette union symbolique avait un peu bouleversé le rapport qu'elle avait avec sa fille aînée. "Il n'est pas évident de savoir se comporter non par rapport à son gendre, mais quand on est tous les trois : ça change la relation avec son enfant", avait-elle confié à l'époque. Une relation mère-fille qui a surement changé, mais qui ne manque pas d'amour...