Sophie Duez et Manu Katché : leur fille Lucile magnifique mariée

Mariés pendant plus de dix ans, Sophie Duez et Manu Katché ont deux filles : Lucile (née en 1989) et Rose (née en 1992). Très discrètes, les deux filles ont grandi loin des projecteurs et évoluent désormais dans des milieux différents. Si la cadette a hérité de la passion de sa maman pour la réalisation et a travaillé comme figurante pour plusieurs productions, l'aînée a une carrière loin des projecteurs et des caméras. Passionnée par les médias, elle a créé sa propre entreprise spécialisée dans les conseils en relations et en communication. Il y a trois ans, elle s'est mariée avec un mystérieux jeune homme comme elle l'a dévoilé sur Facebook. Elle portait une sublime robe blanche.

Séparé de l'ancien juge de la Nouvelle Star depuis les années 1990, Sophie Duez avait évoqué le mariage de Lucile au cours d'une interview avec les journalistes de TV Mag en 2014. En plein tournage de Camping Paradis au moment où sa fille préparait le plus beau jour de sa vie, la comédienne avait trouvé comment participer à l'organisation du mariage de Lucile à distance. "Je trouvais la déco [dans Camping Paradis, nldr] assez réussie, je lui envoyais des photos pour qu'elle pioche des idées !" avait-elle confié.