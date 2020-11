Sophie Marceau : Prise de position forte en pleine crise, accueil mitigé

Pourtant très discrète sur les réseaux sociaux, Sophie Marceau a souhaité faire la promotion du documentaire Hold Up, réalisé par Pierre Barnérias, le 11 novembre 2020 sur Instagram. Travail d'investigation souhaitant prouver les failles de la pandémie de Covid-19, l'actrice de 53 ans a pris position et conseillé à ses abonnés de jeter un coup d'oeil à cette enquête. "'Ils' nous appellent inutiles", a-t-elle écrit en légende, reprenant ainsi les propos de Laurent Alexandre, qui appelle ainsi les classes moyennes et les gilets jaunes lors d'un cours donné en 2019 à des étudiants de Polytechnique et Supélec.

Des pour et des contre

Une publication qui a évidemment créé un flot de réactions sur les réseaux sociaux. Admiratifs du courage de l'actrice, de nombreux fans l'ont remerciée pour sa prise de position. "Merci Sophie ! La liberté notre liberté est un art de vivre propre à notre humanité, il faut réagir tous ensemble avec force et dignité ! Le courage doit se repartager en masse pour lutter pour un monde plus sain et moins dans la peur !", "Merci Sophie vous avez fait preuve de courage ! Vous n'êtes pas dans la pensée unique, vous ne craignez d'être traitée de complotiste contrairement à tant d'autres... on a besoin de vous et de tous les autres.", "Quel courage de prendre position ! Grande décision pour nous", ont par exemple écrit certains abonnés de l'actrice révélée par La Boum.

D'autres, bien plus critiques, ont insulté de manière virulente l'actrice craignant qu'elle ne soit devenue une redoutable conspirationniste. "Délire complotiste au max" a ainsi commenté un internaute, visiblement pas très fan de cette enquête ni des engagements politiques de Sophie Marceau...

À chacun de se faire une idée avec Hold Up...