Stéphane Thébaut (La Maison France 5) : Qui est sa discrète compagne Sophie ?

Ce vendredi 10 juillet 2020, Stéphane Thébaut présentera, comme chaque vendredi, La Maison France 5. L'animateur de 57 ans parcourt la France où il découvre avec les téléspectateurs les plus belles demeures de nos régions. Mais lorsqu'il n'est pas sur la route, Stéphane Thébaut retrouve ses proches et notamment sa compagne Sophie. Qui est celle qui fait chavirer son coeur ?

Loin des réseaux sociaux et des caméras, le couple se fait très discret. Mais l'on sait que c'est une certaine Sophie qui partage la vie de Stéphane Thébaut. Elle est également la mère de deux de ses quatre enfants. Pour elle, il a quitté Paris et s'est installé en Haute-Savoie. La belle Sophie est directrice d'Acuitis Suisse, entreprise spécialisée dans l'optique et les audioprothèses. Difficile de laisser son travail et ses attaches pour emménager dans la capitale. Du coup, c'est l'animateur qui a sauté le pas en la rejoignant sa compagne, tout près du lac d'Annecy. Cette décision, au fond, a bien arrangé Stéphane Thébaut qui déclarait à Notre Temps être depuis tout petit "fou" des Alpes. Pas très show-biz, il préfère largement "manger une raclette avec ses amis plutôt que traîner dans les soirées parisiennes".

Bien installé en Haute-Savoie, Stéphane Thébaut se montre un peu plus bavard lorsqu'il s'agit de maisons... y compris de la sienne. En 2017, auprès de nos confrères de TV Mag, l'animateur confiait qu'elle était "le reflet de [son] parcours". "J'aime un habitat qui pourrait être une vieille ferme d'alpage, mais avec des éléments beaucoup plus contemporains à l'intérieur, avait-il déclaré. Contemporain ne signifie pas froid, blanc ou clinique à mes yeux. Un intérieur contemporain permet une circulation dans la maison qui correspond à nos attentes d'aujourd'hui, avec un peu moins de cloisons et donc plus de lumière."

Rendez-vous ce vendredi 10 juillet dès 21h05 sur France 5 afin de suivre La Maison France 5 présentée par Stéphane Thébaut.