Stephanie Labbé et Georgia Simmerling : Les deux athlètes olympiques se sont fiancées !

C'est une période qu'elles n'oublieront pas de si tôt et c'est bien normal. Stephanie Labbé et Georgia Simmerling, en couple depuis 2016, viennent de se fiancer. Cela conclut un été très chargé pour les deux femmes puisqu'elles étaient toutes les deux aux Jeux Olympiques de Tokyo avec des succès divers. Pour Stephanie, la compétition ne pouvait pas mieux se passer. Gardienne de l'équipe nationale canadienne, elle a remporté la médaille d'or de la compétition en battant la Suède aux tirs au but. Une magnifique performance pour l'une et beaucoup de frustration pour l'autre, puisque Georgia s'est classée quatrième de la poursuite par équipes en cyclisme sur piste.

Mon coeur est comblé. Je t'aime plus que tout Stephanie

Mais la déception s'est vite envolée depuis hier, puisque Georgia a trouvé le courage de demander sa compagne en mariage et qu'elle a dit oui ! Parties en vacances après les JO pour décompresser, les deux femmes étaient en plein road trip au moment de la demande. Dans une publication Instagram, la jeune femme de 32 ans a fait l'annonce de la bonne nouvelle à ses 21 000 abonnés en l'accompagnant d'une magnifique photo des deux femmes pendant leurs vacances. "Un camping que nous n'oublierons jamais ! J'ai demandé à ma meilleure amie si elle voulait passer le reste de sa vie avec moi et ELLE A DIT OUIIIIII ! Mon coeur est comblé. Je t'aime plus que tout Stephanie", écrit-elle dans un message déjà aimé plus de 11 000 fois.