Suzanne Lindon a 23 ans : la fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon gâtée par son chéri, charmant "fils de"

Paul a mis son quotidien d'éditeur et fondateur de galerie d'art de côté pour passer du temps avec sa belle compagne. Une attention qu'elle a beaucoup apprécie et qui prouve que leur couple, c'est du solide. En janvier dernier, Suzanne Lindon lui avait aussi souhaité son anniversaire, dévoilant un selfie d'eux, masque de beauté sur le visage, accompagnant une jolie déclaration en légende. "Joyeux anniversaire Paul. Je t'aime" écrivait-elle.

Une famille toujours soudée

Sa plus grande histoire d'amour restera sûrement celle avec ses parents. Il y a près d'un an, Sandrine Kiberlain évoquait ses liens avec Suzanne Lindon et toute la fierté qu'elle ressentait dès qu'elle posait les yeux sur sa fille : "Quand je la vois, je suis très fière, indiquait-elle dans Télématin, en direct du festival de Cannes. On se soutient, on se parle. Et puis, je suis sa mère, donc je la soutiens et je la protège, plus que l'inverse." Malgré la séparation d'avec Vincent Lindon, le trio a gardé des liens uniques que rien ni personne ne viendra leur enlever. C'est ce que l'actrice de 55 ans rajoutait également pendant le festival de Cannes l'année dernière, où chacun avait un projet ou une mission à défendre : "C'est marrant, j'avoue. On s'est bien marrés tous les trois, on s'est dit que c'était drôle et joyeux. On est très contents les uns pour les autres."