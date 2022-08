Suzanne Lindon en couple avec un "fils de" ? La fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon présente son "crush de l'été"

Sea, sex and sun, le programme estival de Suzanne Lindon ? Le soleil est là et l'amour aussi (pour la plage, pas sûr) ! Sur Instagram, la demoiselle n'a pas résisté à l'envie d'étaler son bonheur, elle qui semble désormais en couple avec un charmant brun. Un fils de ? Tout le porte à croire !

Le 11 août 2022, Suzanne Lindon a partagé à ses 51 000 followers des images prises dans un photomaton, la montrant en bonne compagnie. "Mon crush de l'été", écrit-elle en légende de sa publication qu'elle localise à Florence, en Italie. La jeune femme, fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, s'est donc offert une escapade dans la sublime ville de Toscane avec celui qui est aujourd'hui son amoureux : Paul Olivennes. Ce dernier a lui aussi posté des photos sur son compte, de ses visites dans les musées et les églises, mais également d'un cliché sur lequel il enlace tendrement Suzane. Mais qui est-il ?

Sur Instagram, Paul Olivennes, âgé de 25 ans, se présente comme éditeur et co-fondateur de la société Documents Editions. Une entreprise répertoriée en ligne, qui aurait été lancée en juin 2022 et dont il est crédité comme étant le dirigeant. Son domaine d'activité ? Le conseil en relations publiques et communication. Mais, surtout, tout indique que lui aussi est un "fils de". En effet, il s'agirait du fils de l'homme d'affaires Denis Olivennes, ancien patron de la Fnac et Europe 1, désormais cogérant et directeur général de Libération.