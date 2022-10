Tarkan (Kiss Kiss) heureux marié et papa : photos de sa ravissante épouse et de leur fille

On a tous dansé, chanté et mimé au moins une fois en écoutant le titre Kiss Kiss de Tarkan. La chanson est sortie en 1997 et reste un tube incontournable. Mais qu'est devenu son interprète vingt-cinq ans après sa sortie. Ce 17 octobre 2022, Tarkan fête ses 50 ans. Un grand cap pour le chanteur dont la vie a pris un sacré tournant depuis ses débuts dans la musique. En parcourant son compte Instagram, on découvre que Tarkan Tevetoğlu, de son vrai nom, est un homme marié ! L'heureuse élue s'appelle Pinar, a 36 ans et elle est entrée dans la vie du chanteur il y a plusieurs années.

Le couple s'est dit "oui" en 2016 devant tous les proches réunis. Un bel événement qui n'était que le début d'une longue vie à deux. Deux ans plus tard, la jeune femme donnait naissance à Liya, leur petite fille. Cette concrétisation de leur amour fait le bonheur des parents et du chanteur, complètement gaga des deux femmes de sa vie.