Taxi : Que devient Emma Sjöberg (Petra), la bombe de la saga ?

Bombe atomique dans la saga Taxi, Emma Sjöberg (alias Petra) y interprète la petite amie d'Emilien (joué par l'acteur Frédéric Diefenthal). Flic sexy dans la brigade du très compétent commissaire Gilbert, Petra étonne par sa force, sa souplesse mais aussi par ses étonnants attributs physiques. Présente dans quatre films de la saga Taxi (sortis en 1998, 2000, 2003, 2007), la belle Suédoise a fêté le 13 septembre dernier ses 51 ans.

En couple avec Ulf Gunnar Ekberg (clavier du groupe Ace of Base) de 1994 à 2000, c'est finalement dans les bras du journaliste Hans Wiklund qu'Emma a décidé de faire sa vie. Mariés depuis 2003, le couple s'était rencontré lors du Festival de Cannes. Journaliste, Hans avait interviewé Emma pour son rôle dans le film Taxi. Unis au cours d'une majestueuse cérémonie célébrée à Stockholm, les époux ont eu deux enfants : Tyra (née le 11 décembre 2001) et Elis (Né le 20 octobre 2003).

Femme d'affaires, la belle Emma a su tirer parti de ses expériences en tant que mannequin et actrice en créant une marque de cosmétiques baptisée Emma S. Skincare. L'actrice a également sorti un livre en 2019 regroupant tous ses conseils beauté dans l'ouvrage Tidlös Skönhet. La même année, elle est devenue la nouvelle ambassadrice de la Breast Cancer Association, une association visant à prévenir le cancer du sein chez les femmes. Maman fière, Emma publie régulièrement des clichés de ses deux enfants. On découvre ainsi que son fils Elis est un passionné de karaté (tout comme sa maman dans les films Taxi) et que sa fille Tyra est étudiante et qu'elle a récemment obtenu un diplôme. Amoureuse et comblée par ses enfants et son époux, Emma apparaît en tout cas toujours aussi belle, lumineuse et rayonnante.