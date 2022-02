The Voice 2022 : Marc Lavoine buzze malgré lui un Talent, Vianney au bord des larmes

Ce samedi 26 février 2022, TF1 diffusait le troisième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice. Les équipes se remplissent petit à petit pour nos quatre coachs, Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny. Tout comme pour Nolwenn Leroy, la coach surprise de la saison qui n'a désormais plus qu'une place au sein de sa brigade. Ce sont de nouveaux candidats très prometteurs qui ont intégré l'aventure. On fait le point !

MARIE : BANG BANG - JESSIE J, ARIANA GRANDE ET NICKI MINAJ

Avant de monter sur scène, Marie (25 ans) était déterminée à ne pas louper sa chance et elle n'a pas failli à sa promesse car elle été bluffante d'énergie et a dévoilé une voix très puissante. Sa maîtrise et sa justesse lui ont alors sans difficulté permis de récolter les buzz de trois des quatre coachs, à savoir Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine. "Ce que t'as fait, c'est un truc de ouf ! J'adore, t'as trop de swag, j'ai trop aimé", s'est enthousiasmée Amel Bent. Vianney, lui, a de son côté reconnu une "technique vocale" qui le "dépasse totalement".

Marie intègre l'équipe de Amel Bent.

LÉO : VOIR UN AMI PLEURER - PIERRE BACHELET

Léo, 18 ans, vient de Montpellier. Il a livré une prestation très belle et charmante, toute en douceur, mais il a manqué "de vécu" pour les coachs. Un sentiment qui n'est pas partagé par Nolwenn Leroy. Justement, pour elle, les imperfections de Léo et son besoin de travailler correspondent parfaitement à l'aventure The Voice. La chanteuse souhaite pouvoir l'accompagner dans son cheminement et l'aider à trouver sa voix. C'est pourquoi, elle n'a pas hésité à buzzer pour le repêcher. "Vraiment, il crève l'écran, ça m'a vraiment touché cette prestation, je ne peux pas le laisser passer, il doit continuer l'aventure", a-t-elle expliqué, très heureuse.

Léo intègre l'équipe de Nolwenn Leroy.

CAROLINE : WHAT A FEELING - IRENE CARA

Caroline Costa a participé à Incroyable Talent en 2008, elle avait 11 ans. Elle avait à l'époque terminé deuxième de la compétition. Après cette première expérience télé, de belles choses se sont concrétisées pour la jeune femme de 25 ans. Elle a sorti son premier album et a notamment été au casting de la comédie musicale Robin des Bois avec Matt Pokora. Le chanteur lui a d'ailleurs adressé un message vidéo tout personnel avant son audition à l'aveugle, à travers lequel il lui a souhaité beaucoup de courage. Avant de faire son come-back sur scène, Caroline Costa a pris une pause pour fonder sa famille. Elle est l'heureuse maman d'une petite fille de 3 ans. La jeune femme a prouvé qu'elle n'avait rien perdu de son talent puisqu'elle a conquis à l'unanimité les coachs.

Caroline intègre l'équipe de Marc Lavoine.

RAPHAËL : NE ME JUGEZ PAS - CAMILLE LELLOUCHE

Raphaël fait des études de mode mais c'est la musique qui l'anime. Le candidat, ne voulant pas avoir de regret, s'est permis tous les risques lors de son audition en tentant d'atteindre des notes très aiguës. Malheureusement, Raphaël a livré quelques dernières fausses notes, ce qui aurait pu lui coûter sa place. Heureusement, Amel Bent et Florent Pagny s'étaient déjà retournés pour lui. "Qu'est-ce qu'il s'est passé sur la fin ? Il faut la laisser de côté cette note", lui a conseillé Amel Bent. Florent Pagny a confirmé qu'il avait "un peu vrillé" alors qu'il avait pourtant réalisé une performance "impeccable" au départ.

Raphaël intègre l'équipe de Amel Bent.

MISTER MAT : GEORGIA ON MY MIND - RAY CHARLES

"Tu nous a fait du bien, c'est un vrai bonheur". C'est la première phrase qui est venue à l'esprit de Vianney après la prestation de ce phénomène à la voix impressionnante et à l'univers blues. Le jeune coach n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour buzzer et le découvrir. Il a rapidement été suivi par ses trois petits camarades, tous aussi éblouis par la performance du candidat de 43 ans.

Mister Mat intègre l'équipe de Vianney.

HENRY : INDÉLÉBILE - YSEULT

Pour son audition, Henry a choisi une chanson très importante pour lui qui le fait penser à son petit frère Gabriel, décédé il y a un an. C'est pour lui qu'il chante comme ça, avec autant émotion et même "des pleurs dans la voix". Vianney a été très touché par son histoire, ayant même les larmes aux yeux, lui qui a alors pensé à ses trois frères. "C'est dur de rebondir", a-t-il commenté avant de simplement remercier le candidat pour ce moment "d'amour" qu'il a partagé.

Henry intègre l'équipe de Vianney.

MAGGY : CUZ I LOVE YOU - LIZZO

Maggy est une ex-candidate de The Voice en 2020. À l'époque, les fauteuils ne s'étaient pas retournés. Elle n'a pas renoncé à son rêve et espérait bien prendre sa revanche. Et cette fois, le rendez-vous n'était pas manqué ! Maggy (27 ans) a convaincu trois des coachs, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine. "Moi j'appuie très vite parce que très vite j'entends qu'il y a vraiment un très beau grain et la performance, elle est terrible. Donc c'est normal que tu sois dans l'aventure", a résumé Florent Pagny. Un sentiment partagé par Vianney mais, malheureusement pour lui, et pour la 2e fois de la soirée, il s'est fait bloquer par Florent.

Maggy intègre l'équipe de Florent Pagny.

JÉRÔME : J'NE SUIS PAS BIEN PORTANT - GASTON OUVRARD

Jérôme, 42 ans, est un professionnel de chansons fantaisistes et d'humour. C'est dans cet esprit-là qu'il s'est présenté sur scène. Marc Lavoine, emballé par le titre, s'est mis à gigoter sur son siège, ce qui l'a malencontreusement fait appuyer sur son buzzer. "Merde !", a-t-il lâché en se retournant malgré lui. Le coach compte tout de même faire en sorte de faire passer une aventure significative à son Talent. "Il y a parfois des malentendus dans la vie... Les humoristes, c'est très compliqué. Mais puisque c'est comme ça, puisque nous allons travailler ensemble, les humoristes peuvent aussi faire des chansons qui sont tristes. On peut aussi faire du chagrin. Et justement, le hasard fait bien les choses, on va pouvoir travailler sur des idées profondes à partir de l'humour", a-t-il annoncé.

Jérôme intègre l'équipe de Marc Lavoine.

CHARLES : THERE MUST BE SOMETHING IN THE WATER - KEVIN CLOSE

Charles, 28 ans, est originaire de Côte d'Ivoire. En seulement quelques notes, il a fait l'unanimité auprès des coachs. "Moi je me disais juste que tu étais en maîtrise totale de la chanson, de ton organe, et ça c'est rare. T'as de quoi vraiment t'éclater", a jugé Vianney dans l'espoir de récupérer le candidat dans son équipe et ça a marché ! Ce dernier s'est totalement reconnu dans les paroles du chanteur et a, sans longue hésitation, décidé de lui faire confiance pour la suite de l'aventure.

Charles intègre l'équipe de Vianney.

LÉA : STRONG - LONDON GRAMMAR

Léa, 19 ans, est étudiante au conservatoire de Nantes. La jeune femme a bluffé sur scène avec son piano. C'est une véritable artiste selon Amel Bent qui n'a pas manqué d'éloges : "Tu chantes incroyablement bien, tout est pesé, tu es parfaite, tes voix pleines sont dingues et en terme d'interprétation, tu donnes des frissons. J'adorerais t'avoir dans mon équipe." Florent Pagny a tout autant apprécié cette prestation mais le chanteur a été bloqué par Vianney, lequel était bien content d'avoir court-circuité son camarade.

Léa intègre l'équipe de Amel Bent.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Louise, Gabin, Maseko, Mister Mat, Henry, Charles

Amel Bent : Nabila, Vike, Ollie, Marie, Raphaël, Léa

Florent Pagny : Sonia, Lou Dassi, Nour, Nathalie, Thomas, Ambre, Marina, Maggy

Marc Lavoine : Maestrina, Ophélie, Clément, Madeline, Caroline, Jérôme

Nolwenn Leroy : Jean Palau, Loris, Léo