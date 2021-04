Tin-Tin : Le tatoueur des stars visé par des accusations, témoignages glaçants de deux femmes

Balance ton Youtubeur, Balance ta start-up, Balance ta rédac... Les déclinaisons sont diverses et variées sur Instagram. Depuis décembre 2020, on peut aussi lire des témoignages sur Balance ton tatoueur. Mardi 6 avril 2021, le compte a créé une onde de choc dans ce petit milieu en révélant des accusations contre le célèbre artiste Tin-Tin, le tatoueur des stars et même des politiques.

Le compte Instagram suivi par un peu plus de 52 000 abonnés s'est fait le relais d'une longue enquête publiée par Cheek sur Cyril Auville alias Tin-Tin. L'homme aujourd'hui âgé de 55 ans, qui a commencé sa carrière dans le tatouage dans les années 1980 et qui aurait aujourd'hui "la mainmise sur le milieu" (selon un tatoueur voulant resté anonyme), est au coeur d'une sacrée flopée d'accusations : incitation au cyberharcèlement contre des concurrents blacklistés - Stéphane Chaudesaigues et Stanley Baudu sont cités comme exemples -, menaces physiques et verbales, exhibition sexuelle, homophobie, bizutage, séquestration... Deux femmes ont notamment pris la parole.

La suite, ça a été une horreur

Une femme tatoueuse a ainsi relaté sa première rencontre avec lui, l'accusant de harcèlement. Débutante, elle l'avait rencontré pour lui présenter son book... "Il me dit : 'C'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on attend d'une femelle.' Sur le moment, je n'ai pas compris, je suis restée totalement abasourdie. J'ai pensé : 'Il n'a pas pu le dire, ce n'est pas possible'", s'est-elle souvenue, ajoutant lui avoir alors décrit sa version du tatouage. Tin-Tin lui répond alors que le plus important c'est de faire de l'argent et, quand elle lui signifie son envie de trouver un juste milieu entre revenus et création, il lui rétorque : "Si tu travailles chez moi, il y aura sûrement d'autres manières de payer les factures."

Voulant prouver sa motivation, elle lui demande s'il accepte de prendre des apprenties. "Pour les prendre, on les prend, les apprenties ! Si tu veux, on passe derrière et on va approfondir la question", lui dit-il. Elle prend peur, et part précipitamment avant de retrouver ses esprits et lui envoyer un SMS lui reprochant son comportement. "La suite, ça a été une horreur. Mon compte était saturé de messages de haine, d'injures, de menaces, d'appels au viol... C'était hyper grave (...) J'ai aussi dû changer de numéro", relate-t-elle. Un harcèlement de un mois et demi, orchestré par des proches de Tin-Tin, à cause duquel elle est partie vivre à l'étranger.

Cette morue mythomane qui raconte n'importe quoi

Une autre femme a apporté son témoignage, elle aussi tatoueuse. Elle dit l'avoir rencontré dans son salon parisien, alors qu'elle était venue se faire un motif. Tin-Tin l'aurait reçue dans une pièce fermée à clef et aurait exigé qu'elle se mette nue alors qu'il devait uniquement tatouer sous son nombril. Refus catégorique, colère et insultes. "C'était une vraie séance d'humiliation, il a crié pendant au moins 10 minutes. J'étais pétrifiée et Tin-Tin n'arrêtait pas de hurler, en disant que je n'étais qu'une gamine, que je me ferai effacer mon tatouage deux ans plus tard, que je n'arrivais pas à la cheville des vraies nanas tatouées...", décrit-elle. Interrogé par Cheek, le tatoueur dément avec grande classe... "J'ai tatoué des femmes à poil toute ma vie : est-ce qu'il y a eu une seule plainte, un seul souci avec l'une d'entre elles à part cette morue mythomane qui raconte n'importe quoi à qui veut l'entendre? C'est de la délation calomnieuse."

Mais son accusatrice va plus loin encore puisque, quelques années plus tard, elle revient dans son salon, poussée par l'envie de se faire tatouer par un guest invité venant du Sud de la France et qu'elle admire. Le tatoueur invité s'occupe d'elle après la fermeture en raison d'un grand retard et, pas de chance, Tin-Tin débarque avec sa compagne. "Il a commencé à se faire sucer pendant que je me faisais tatouer. Je ne regardais pas, ça me dégoûtait. C'était horrible, même mon tatoueur me disait : 'Retourne-toi vers moi, je bande, je bande', tout en appuyant comme un fou sur ma main (...) Mon tatouage a duré plus de deux heures et la scène s'est déroulée sur 20 à 25 minutes, c'était super long. Je n'ai pas voulu me tourner car je savais très bien ce qu'il se passait", dit-elle.

Nouveau démenti de Tin-Tin : "On était en train de se rouler des pelles sur le canapé, et mon confrère a lancé : 'Vas-y t'as qu'à te faire sucer aussi pendant que t'y es.' (...) Et là, ma fiancée a fait : 'Oh oui vas-y'. J'ai fait : 'Oh oui, vas-y suce-moi' et elle en a fait le simulacre. Ça s'est passé dans le dos de cette jeune fille, ça a duré, allez, 3 secondes, et c'était une blague quoi, c'était une connerie, et il lui a fallu ça pour raconter que je m'étais fait sucer à côté d'elle."

La totalité de l'enquête, qui donne la parole Tin-Tin qui dément la plupart des accusations contre lui, est à retrouver sur Cheek, publiée le 6 avril 2021.