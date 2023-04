Tina Kunakey et Vincent Cassel séparés ? Ce détail sur leur Instagram met le feu aux poudres...

Défilés, shootings... Tina Kunakey n'a pas une minute pour elle. Et pourtant, la sublime jeune femme de 25 ans a pris le temps de s'emparer de son téléphone pour supprimer quelques photographies de son compte Instagram. Pas n'importe lesquelles, d'ailleurs, puisqu'il s'agit majoritairement de celles sur lesquelles elle apparaissait auprès de son cher et tendre, son époux, le comédien Vincent Cassel. C'est ce que soulève, sur Twitter, la journaliste Nora Bouazzouni. "Tina Kunakey a purgé son compte insta de toutes ses photos avec Vincent Cassel, et réciproquement", note-t-elle.

Difficile d'en tirer la moindre conclusion. Tina Kunakey a tout de même conservé quelques souvenirs de ces nombreux moments passés avec son époux, dont certains datent du début de l'année 2022. Le 15 janvier 2023, Vincent Cassel et sa partenaire assistaient, ensemble, à la première du film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu au cinéma Le Grand Rex de Paris, dans lequel il incarne l'empereur Jules César. Peut-être ont-ils eu envie de changement, en ce qui concerne leurs réseaux sociaux, et qu'ils ont voulu consacrer leurs comptes Instagram à leurs carrières respectives.