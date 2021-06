Tom Frager : Que devient le chanteur du tube Lady Melody ?

C'est le titre Lady Melody qui a propulsé Tom Frager en tête du top musique, en France, en 2009. Le clip compte aujourd'hui plus de 34 millions de vues sur Youtube ! Le tube avait été classé comme 9e titre le plus écouté dans notre pays à la fin de cette année-là, après avoir occupé la tête du classement une grande partie du temps. L'énorme succès du chanteur n'a malheureusement duré que le temps d'une chanson...

Le natif de Dakar aurait aimé surfer sur la vague de son succès, mais les autres titres proposés par la suite n'ont pas eu le même succès que Lady Melody. Pourtant, Tom Frager continue aujourd'hui encore la musique. L'artiste est aussi toujours engagé pour l'écologie. Aux côtés de l'ancien footballeur Bixente Lizarazu, il est devenu le parrain de la fondation Surfrider, laquelle s'applique à nettoyer les plages des nombreux déchets que les visiteurs peuvent laisser traîner.

Le chanteur français de 43 ans est marié et a un petit garçon âgé de 7 ans, à qui il transmet sa passion du surf. Mais le papa chanteur lui laisse tout de même libre cours pour choisir son avenir. "Si c'est ce qu'il veut faire, je serais content de partager mes passions avec lui. S'il prend une direction différente, ce sera sa vie et je l'encouragerai quoi qu'il fasse", avait confié Tom Frager au site Just Music en mai 2019 pour la sortie de son album Au large des villes. Un disque passé relativement inaperçu et qui n'a pas encore trouvé son public. Il y abordait des thèmes autour de l'océan et de l'écologie, deux sujets qui lui tiennent à coeur. Tom Frager est en effet un ancien surfeur professionnel, sport qu'il continue de pratiquer aux quatre coins de la planète.