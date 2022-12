Top 3 des pulls sans manches à adopter d'urgence

Achetez ce pull sans manches Séraphy sur Amazon pour 33,99 €

Si vous étiez enfant, ado ou jeune adulte à la fin des années 90, vous avez forcément entendu parler du film Clueless. Il s'agit tout simplement d'un pur concentré du style BCBG de cette époque. Vous ne rêviez que du jour où vous pourriez vous habiller comme votre personnage préféré. Et ce moment est enfin arrivé. La tendance preppy explose en effet depuis quelques saisons déjà. Et rien de tel pour se l'approprier qu'un pull sans manche au charme classique. On opte ici pour son interprétation la plus fidèle, à savoir le traditionnel modèle noir.

Ses détails contrastés blancs et ses smocks apportent la petite pointe d'originalité qui fait toujours plaisir. Sa coupe classique permet de recréer un total look preppy. Pour cela, on opte pour une chemise blanche classique à porter sous le pull associée à une jupe plissée, noire ou en tartan. On ajoute à cela des mocassins ou des kitten heels agrémentés de chaussettes hautes blanches. Détail ultime, le serre-tête, accessoire de petite fille modèle par excellence.

3. Un pull sans manches gilet Onsoyours à la fonction double

Les pulls sans manches peuvent aussi s'éloigner de leur fonction initiale pour devenir de nouvelles pièces. Les modèles les plus longs se transforment ainsi en robe pour le plus grand plaisir des fans de mode. Car quoi de mieux qu'une pièce 2-en-1 ? On peut ainsi la ressortir encore plus pour créer une multitude de looks. C'est notamment le cas de ce pull sans manches gilet Onsoyours. Vous n'aurez en plus qu'à débourser peu d'argent pour vous procurer cette pièce. Elle est en effet affichée à 19,99 €, une vraie bonne affaire.