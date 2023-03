Top 6 des accessoires indispensables pour préparer l'arrivée de bébé !

La trousse de soin 13 pièces

La trousse de soin RoseFlower est idéale pour anticiper l'arrivée de votre bébé. Grâce à elle et à ses nombreux accessoires, elle demeure complète et détient tout ce qu'il faut pour que votre bébé reste propre et en bonne santé.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des accessoires sont de l'acier inoxydable et du plastique durable, des matériaux de qualité qui ne détiennent aucune toxicité et aucun danger pour la santé de votre bébé. Résistants, vos accessoires sont résistants et ne craignent pas que leur qualité ne soit altérée avec le temps.

Au-delà d'acheter cette trousse de soin pour l'arrivée de votre bébé, vous pourrez également l'offrir à un membre de votre famille ou à une de vos amies qui attend un enfant ! Il s'agit d'un cadeau original et bien pratique.

Votre trousse comprend : un ciseau, une lime à ongles, un ciseau à ongles, une brosse spéciale nouveau-né, un aspirateur nasal, deux brosses à dents, deux thermomètres, une longue cuillère à oreille et un peigne.

Achetez dès maintenant votre trousse de soin RoseFlower, à seulement 16,99€ sur Amazon !