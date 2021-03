Top Chef 2021 : Baptiste en couple, baiser fougueux avec Pamela en cuisine !

Baptiste Trudel (Top Chef) et Pamela, l'amour discret ?

Il faut dire que le jeune chef est très occupé ces derniers temps. Entre l'ouverture de son restaurant Le Mordu et sa participation à Top Chef, il navigue... et propose aux parisiens de déguster sa cuisine avec Flat B. Covid-19 oblige, les restaurants sont actuellement fermés. Baptiste Trudel fait alors de la livraison et du click&collect dans son établissement du 6e arrondissement. Il décline sa spécialité, la street-food et junk food, en pains pitas moelleux cuits minute proposés sous plusieurs recettes en fonction des goûts de chacun. Carotte et cumin, blanquette de veau, spicy épaule d'agneau... De belles réalisations qui mettent l'eau à la bouche.

Tant d'activités qui laissent, semble-t-il, peu de temps pour son histoire d'amour avec Pamela... Entre la jolie brunette et le jeune chef, peut-être que tout est fini ! Affaire à suivre.

Rendez-vous ce mercredi 3 mars 2021 dès 21h05 sur M6 afin de suivre le quatrième épisode de Top Chef 2021, avec Stéphane Rotenberg à la présentation.