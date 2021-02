Top Chef 2021 - Charline en couple : photo de son discret amoureux, qui partage la même passion

C'est déjà un très joli parcours pour Charline Stengel. La jeune femme a remporté Objectif Top Chef et automatiquement intégré la brigade de Philippe Etchebest dans la saison 12 de Top Chef, sur M6. Elle travaille avec Mathieu et Matthias, ses camarades dans le concours culinaire, mais au quotidien, elle a un autre acolyte. Charline est en couple et son amoureux évolue aussi dans le milieu de la cuisine !

La benjamine de la saison n'est pas un coeur à prendre. En effet, comme stipulé en biographie sur son compte Instagram, la jolie Charline partage la vie d'un certain Yoann. La jeune femme a tagué le compte de son compagnon à côté d'un emoji bague de fiançailles. De son côté, toujours en biographie, le jeune Yoann a fait de même, ajoutant un coeur noir.

Sur leurs réseaux sociaux respectifs, ils prennent tous les deux soin de ne pas s'afficher ensemble, mais leurs emojis ne laissent que peu de place au doute. Charline et Yoann partagent tous deux bien plus que de l'amour : ils ont la même passion. En effet, le jeune cuisinier a fait ses armes au lycée hôtelier François Bise en Haute-Savoie. Depuis, Yoann enchaîne les expériences. Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Le Bistrot de l'Amandier à Veyrier-du-Lac avec une vue imprenable sur le lac d'Annecy... La cuisine, il connaît. Aujourd'hui, le jeune homme soigne ses assiettes dans un autre établissement reconnu, Le Clos du Château, un restaurant gastronomique situé à Promery, toujours en Haute-Savoie.

De son côté, Charline Stengel n'a pas fait de grande école de cuisine ni travaillé dans de grandes maisons. "J'ai envoyé une soixantaine de lettres de candidature dans des restaurants étoilés et je n'ai décroché que deux entretiens qui n'ont rien donné", avait-elle confié à nos confrères de TV Mag. La jeune femme, qui a tout plaqué à l'âge de 14 ans pour faire carrière dans la cuisine, apprend grâce à Top Chef. Comme vu à l'écran, Charline propose aujourd'hui de très belles assiettes et a même sa propre patte. Son savoir-faire moderne, avec du caractère et de l'audace, pourrait bien la mener loin dans le concours. Peut-être même que la benjamine succédera à David Galienne, gagnant de la précédente édition de Top Chef...