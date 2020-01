Topher Grace et sa femme Ashley Hinshaw : ils attendent leur deuxième enfant

Topher Grace et Ashley Hinshaw attendent leur deuxième enfant ! L'actrice du film About Cherry a annoncé la grande nouvelle sur Instagram le 4 janvier 2020 en publiant une photographie de son petit baby bump sur le tapis rouge. Conviée à la 13e célébration annuelle de l'Art Of Elysium de Los Angeles, l'Américaine de 31 ans a dévoilé pour la première fois sa grossesse face aux invités présents à la soirée. Connu pour ses rôles dans That 70s show et Spider-Man 3, l'acteur de 41 ans a confirmé la nouvelle aux journalistes : "Comme vous pouvez le voir, nous attendons notre deuxième enfant".

Marié depuis 2016, le couple est déjà parent d'une petite fille de 2 ans, Mabel Jane Grace. Les fans d'Ashley Hinshaw - ils sont plus de 28 000 sur Instagram - ont rapidement envoyé tous leurs voeux de bonheur aux futurs parents :"Félicitations !", "Je suis tellement heureuse pour vous !", "Félicitations Ashley ! Comme c'est excitant pour toi et Topher ! Tu es vraiment une très belle maman."

En story Instagram, la jeune femme a également publié son arrivée sur scène en ajoutant un petit émoticône bébé devant son ventre. On ne peut être plus clair ! La famille des deux amoureux va donc s'agrandir d'ici quelques mois pour le plus grand bonheur de leurs fans. Félicitations aux futurs parents qui commencent cette année 2020 avec une magnifique nouvelle ! Le couple n'a pas encore précisé s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille, mais ils annonceront peut-être le sexe du bébé prochainement sur les réseaux sociaux... À suivre !