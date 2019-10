TPMP : L'ex d'Ophélie Winter confondu avec le père d'une victime de Marc Dutroux

Depuis plusieurs semaines, le cas Ophélie Winter passionne les lecteurs des magazines et les téléspectateurs de Touche pas à mon poste. Une séquence sur la chanteuse a justement été diffusée le 3 octobre 2019 dans l'émission de C8. Un magnéto qui fait beaucoup parler aujourd'hui à cause d'une erreur grossière commise en coulisses.

Des témoignages en tout genre pleuvent à propos de la situation financière catastrophique d'Ophélie Winter qui est aujourd'hui ruinée. Le dernier témoignage en date est celui de son ex-compagnon l'homme d'affaires Rudolph Van Dalen. Celui-ci a évoqué pour La Capitale (presse belge) sa relation de quatre ans avec la blonde de 45 ans. Souhaitant revenir sur ce nouveau rebondissement, Cyril Hanouna a lancé dans son émission un magnéto dans lequel devait apparaître le visage du fameux Hollandais... Sauf qu'il y a eu erreur sur la personne et quelle erreur !

Ce n'est pas le visage de Rudolph Van Dalen que les fans de Baba ont pu voir, mais celui de Jean-Denis Lejeune. Un homme dont la fille est l'une des victimes de Marc Dutroux, condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour cinq assassinats, pour être le chef d'une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements d'enfants, de séquestrations, de viols avec torture et de trafic de drogue.

Cette erreur coïncide extrêmement mal avec l'actualité, puisque le 31 septembre, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a décidé d'accorder à Michel Lelièvre, un complice de Marc Dutroux, sa libération moyennant certaines conditions. Une décision à laquelle Jean-Denis Lejeune a justement réagi le 3 octobre, quelques heures avant la bourde de TPMP. Alors que son visage a été diffusé sur C8, il a fait part de son désir de se retirer des réseaux sociaux. "Avec le problème des libérations conditionnelles de Lelièvre et prochainement de Dutroux, je suis régulièrement sollicité par différents organes de presse écrite, radio et télévisée. Je vous annonce que j'ai décidé de ne plus réagir. Je serai dorénavant spectateur et advienne ce qui adviendra vu qu'il faut respecter les lois en vigueur actuellement dans notre pays concernant les libérations conditionnelles de prédateurs sexuels en particulier sur des enfants. Ce sera à tous nos responsables politiques, médecins et magistrats d'assumer leurs responsabilités et la gestion de la situation et de celles à venir. Courage aux futures victimes", a-t-il écrit sur Facebook.