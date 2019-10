Une ancienne Miss poignardée à mort par son fils : le récit glaçant du crime

Un terrible drame familial. Ron Ely, qui jouait Tarzan dans les années 1960, vient de perdre son fils et sa compagne, Valerie Ely. Cameron, le fils du couple, a mortellement poignardé sa mère avant d'appeler les secours (911) et d'accuser son père du meurtre de cette ancienne reine de beauté américaine. Les faits se seraient déroulés mardi 15 octobre 2019, dans leur villa de Santa Barbara (Californie, États-Unis).

Plusieurs médias américains dont The Blast, People et TMZ.com, qui ont de bonnes sources policières, citent l'enregistrement audio de cet appel au 911. Une voix d'homme tenant des propos incohérents dit qu'un "père a essayé d'attaquer une mère", avant de dire que "quelqu'un a attaqué un autre quelqu'un", le souffle coupé et en pleurs. Après avoir envoyé des unités de police, l'officier a pu joindre Ron Ely, qui a confirmé que le suspect pour le meurtre de sa femme était bien son fils.

Une fois arrivée sur place, la police a retrouvé le corps de l'ancienne Miss, Valerie Ely (62 ans), dans la maison, son corps présentait de "multiples blessures par arme blanche". Ils ont formellement identifié le suspect : son fils âgé de 30 ans. Après avoir réalisé une battue du domicile et des alentours, la police a finalement retrouvé Cameron. "Le suspect a été localisé à l'extérieur de la maison, il représentait un danger pour autrui, alors les quatre agents ont tiré sur le suspect avec leurs armes de service, le blessant mortellement", a relaté l'AFP.

Selon un communiqué de la police, aucun officier n'a été blessé durant cette confrontation. Ron Ely ne souffrirait d'aucune blessure, mais il a tout de même été transporté à l'hôpital, par mesure de sécurité. Des autopsies des corps de Valerie et de son fils Cameron seraient également en cours. On ne connaît toujours pas le mobile du meurtre.

Ron et Valerie Ely, qui se sont mariés en 1984, ont également eu deux filles : Kristen et Kaitland, âgées d'une trentaine d'années.