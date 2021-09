Une boxeuse de 18 ans meurt après un combat perdu par KO

Le monde de la boxe est en deuil. Il pleure la mort d'une jeune athlète, qui a succombé aux blessures d'un combat qu'elle avait perdu par KO. La défunte, Jeanette Zacarias Zapata, avait 18 ans.

La terrible nouvelle a été confirmée par le promoteur Groupe Yvon Michel. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce jeudi 2 septembre 2021, l'entreprise annonce le décès de Jeanette Zacarias Zapata, survenu le jour même. "C'est avec énormément de tristesse et de tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata nous a quittés, cet après-midi, à 15h45, précise Groupe Yvon Michel. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et plus particulièrement son conjoint Jovianni Martinez, qui a été à son chevet jusqu'à ses derniers moments."

La cause de sa mort n'a pas été indiquée. Elle pourrait être liée aux blessures subies lors d'un combat que Jeanette a perdu par KO face à la Canadienne Marie Pier Houle, le samedi 28 août dernier. Houle avait assommé son adversaire d'un uppercut du gauche et d'un crochet du droit lors du quatrième round de leur duel.

L'arbitre de la rencontre avait interrompu le combat. Jeanette Zacarias Zapata avait quitté le ring sur une civière, un masque à oxygène sur le visage, puis avait été emmenée à l'hôpital.