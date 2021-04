Une star de TikTok meurt dans un accident, sa fiancée a tout entendu

Des milliers de tiktokeurs sont en deuil. Ils pleurent la mort de Rochelle Hager. L'influenceuse aux près de 200 000 abonnés avait 31 ans.

Rochelle Hager est décédée dans la matinée lundi 29 mars 2021 à Farmington, dans l'État du Maine. Elle conduisait son véhicule et était au téléphone avec sa fiancée quand un arbre est tombé sur le toit de son 4*4. "C'est arrivé très vite. J'ai juste entendu un crash et puis plus rien. Elle ne l'a pas vu venir [l'arbre qui a percuté sa voiture, NDLR]. Elle est morte sur le coup", a expliqué Britannie Lynn au site Central Maine.

Déboussolée, Britannie a adressé à sa défunte compagne un nouveau message d'adieu sur Instagram. Elle écrit : "Ça fait 72 heures que je n'ai pas entendu ta voix. 72 heures depuis que mon coeur s'est totalement brisé. Merci d'avoir aimé mes fils comme s'ils étaient les tiens. Merci de m'avoir aimée inconditionnellement. Merci de m'avoir laissée entrer dans ta famille. Merci pour tes mots doux et ton toucher. Merci pour les je t'aime. Merci pour nos câlins. Merci d'être ma future épouse, mais aussi ma meilleure amie et mon âme soeur. Je t'aime chérie. Tu me manques plus que tu le sauras jamais. Et notre famille est bien plus ennuyante sans ton sourire radieux".