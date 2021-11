Vaimalama Chaves livre ses conseils pour devenir l'amant idéal : "Il n'y a pas de honte à apprendre"

Le 4 novembre 2021, Vaimalama Chaves s'est rendue à la soirée de lancement du livre Orgasmes et préjugés de l'auteure Lucy Rose à Paris. Et parce que Miss France 2019 n'a jamais été le genre de femme à garder sa langue dans sa poche, elle a fait la préface de ce livre osé sur le sexe qui dévoile aux hommes comment devenir des séducteurs et des amants inoubliables.

Soyez prêts à être ébranlés

"Enfin, des mots peuvent être mis sur ce que nous ressentons. Il est parfois difficile d'exprimer clairement tout ce que nous avons en tête mais le livre Orgasmes et préjugés est bel et bien à partager ! Alors messieurs, tenez-vous bien ! Soyez prêts à être ébranlés et à repartir plus armés que jamais !" a-t-elle ainsi déclaré, très séduite par ce guide sexuel illustré qu'elle considère comme le manuel ultime pour devenir l'homme idéal.

Très utile également pour les femmes, ce livre leur donne de précieux conseils pour intensifier leur plaisir avec leur partenaire, apprivoiser leur corps, découvrir les vraies significations de leurs fantasmes mais aussi pour repérer les hommes à garder et ceux à éviter.