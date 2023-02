Valérie Trierweiler séparée du père de ses fils : photos de sa femme Salomé à la chevelure généreuse comme son ex

Membre de la famille des Grosses Têtes, Valérie Trierweiler a annoncé auprès de ses pairs sur RTL ne plus être en couple avec le séduisant rugbyman devenu consultant Romain Magellan. La charismatique journaliste a ainsi officialisé sa rupture après cinq années d'amour. Ecrivant de nouvelles pages dans le livre de sa vie amoureuse, elle sait qu'elle peut toutefois souffler ses bougies pour son 58e anniversaire ce 16 février 2023 avec le soutien de ses trois fils : Anatole, né en 1992, Lorrain, né en 1995 et Léonard, né en 1997, ce dernier étant connu pour être un chef installé à New York avec son épouse. Trois grands garçons sont nés de son mariage avec Denis Trierweiler, ce dernier ayant refait sa vie avec une certaine Salomé Lux.

Philosophe, spécialiste de la pensée de Hans Blumenberg, et un journaliste français, Denis Trierweiler mène une vie paisible avec l'avocate de son coeur, Salomé Lux-Trierweiler qu'il a épousée en 2018. La femme de loi exerçant à Strasbourg a en effet dit oui à celui qui travaille également comme traducteur et secrétaire de rédaction et avait dévoilé un tendre cliché de leurs noces, affichant une chevelure bouclée généreuse qui n'est pas sans rappeler celle de l'ex-femme de son mari, même si elle préfère la laisser au naturel, bouclée.