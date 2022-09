Vanessa Demouy et Philippe Lellouche : Leurs enfants Solal et Sharlie, immense, font leur rentrée des classes !

Comme d'autres nombreux parents, ce jeudi 1er septembre, Vanessa Demouy a elle aussi eu le droit à la rentrée des classes. Alors que Gaëlle Pietri, ancienne compagne du regretté Gaspard Ulliel, a emmené leur fils Orso en CP, les enfants de Vanessa Demouy et Philippe Lellouche n'ont pas eu besoin d'escort. En effet, ce sont deux grands ados que la comédienne de 49 ans a pris en photo ce matin alors qu'ils prenaient la direction de l'école. Solal (18 ans) entre en seconde, quand la cadette des deux acteurs, Sharlie (11 ans), débarque enfin au collège, en 6e.

C'est ce qu'a partagé Vanessa Demouy, ce jour, sur Instagram, fière de voir ses enfants grandir sous ses yeux. Deux photos de dos, où l'on peut voir que Solal fait un signe de la main à sa maman, avec une veste du PSG sur les épaules, et Sharlie, elle, dévoile à quel point elle est immense. L'adolescente de 11 ans a bien grandi, affiche ses longues gambettes de mannequin et des cheveux très très longs. Une beauté qu'elle a héritée de sa célèbre maman, nul doute là-dessus.

J'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose

Les enfants de Vanessa Demouy et Philippe Lellouche grandissent loin des projecteurs, protégés par leurs illustres parents. S'ils sont séparés, les deux comédiens ne sont néanmoins toujours pas officiellement divorcés. "Ça a été une période, et ça l'est toujours car je ne suis toujours pas divorcée - c'est long le divorce en France mon dieu - où cette expérience commune nous a enrichi de compassion et de compréhension (...) Avoir des enfants en étant séparés, ça l'est encore plus. Je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis. Et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose", a confié la star de Demain nous appartient dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs.

Pour ses enfants, Vanessa Demouy est une maman prête à tout. Et même à jouer les taxis lorsqu'il fait les chercher ou les accompagner, comme elle l'a fait savoir sur Instagram en avril dernier. "Journée des enfants... Maman taxi... Maman patience", a-t-elle partagé entre deux tournages d'Ici tout commence et Demain nous appartient. Solal et Sharlie ont de la chance.