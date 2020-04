Vegedream : "Il m'a étranglée de ses deux mains", graves accusations de sa femme

Gros remous sur Twitter ce mardi 7 avril 2020 depuis que le rappeur Vegedream (27 ans) est le sujet de conversations en raison des accusations d'agression formulées par sa femme Shauna. Sur Instagram, la jeune femme a posté des photos de ses supposées blessures, forçant le rappeur à réagir et à démentir. Mais son épouse maintient sa version. Ce sera donc parole contre parole, devant les tribunaux.

Tromperie et agression

Dans la story de son compte Instagram, Shauna - qui se présente comme la patronne de la marque de beauté Stenalashes spécialisée dans l'extension de cils - a donc posté des images de blessures sur lesquelles on peut voir d'immenses griffures rouges des deux côtés de son cou. C'est une amie à elle qui filme les blessures avec son téléphone et accuse de vive voix le rappeur Vegedream d'avoir frappé sa femme. Ce que Shauna a elle-même confirmé peu après dans un long message.

Dans sa story, elle écrit : "C'est pas du tout dans mes habitudes de passer par les réseaux sociaux, mais là, il m'est arrivé quelque chose de très grave que je ne souhaite à aucune femme sur terre ! Dès lors que j'ai appris que l'homme avec qui je partageais ma vie depuis trois ans a osé me tromper [elle a supprimé toutes les photos d'eux sur son compte, NDLR], inventer des rumeurs sur moi et s'est permis de lever la main sur moi, je me sens dans l'obligation de partager. En le mettant au pied du mur, au lieu d'assumer comme un vrai homme, il n'a pas su répondre autrement que par les coups !!"

Chacun sa version des faits

Sur Twitter, Vegedream - de son vrai nom Satchela Evrard Djedje - a démenti les accusations. Le rappeur, popularisé grâce à son tube Ramenez la coupe à la maison, a écrit : "Les hommes mentent, mais pas les caméras de surveillance ! Donc moi je suis un chat pour te griffer comme ça ? Par pitié, ne croyez pas tout ce que vous voyez, à très vite, merci. Malgré ça, je salirai jamais trois ans de relation, la justice s'en chargera."

L'artiste, qui avait déjà eu l'occasion d'évoquer son histoire de coeur, s'est aussi exprimé sur Snapchat, confirmant que dans la soirée du 6 avril, après plusieurs jours sans se parler, Shauna, sa tante et des amies seraient venues au pied chez lui pour parler et que "les insultes [avaient] fusé". Le rappeur ajoute : "Elle m'a poussé à bout, je voulais pas réagir à la base. (...) Elle m'a mis un coup de poing, j'ai pas bougé, elle m'a remis un coup de poing et c'est là que je l'ai poussée." Il dit regretter son geste, mais assure que les caméras de son immeuble prouveront qu'il n'a pas griffé la jeune femme.