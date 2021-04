Vianney fou de rage après une atteinte à sa vie privée et à son couple : "Ça me désole !"

C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vianney est extrêmement pudique dès qu'il s'agit de sa vie privée, de sa famille et de sa relation amoureuse avec Catherine Robert. Tout juste accepte-t-il d'évoquer ces thématiques, en poésie et en musique, dans ses albums - notamment dans le dernier, N'attendons pas, sorti le 30 octobre 2020. Aussi, en voyant qu'il faisait la couverture d'un magazine sans être au courant, sur un sujet basé sur sa romance, le jeune coach de l'émission The Voice s'est emporté.

Ça me désole, car je n'aime pas que ma vie privée soit étalée ainsi

"Mon équipe et moi ne somme en rien responsable de la couverture absolument impudique de Gala, a-t-il précisé via son compte Instagram, le 13 avril 2021. Nous n'avons même pas été prévenus en amont. Ça me désole, car je n'aime pas que ma vie privée soit étalée ainsi. Les gens qui me connaissent vraiment le comprennent et le respectent." Une règle qui n'a pas échappé récemment à Michel Drucker, qui avait invité Vianney ces derniers jours, sur le plateau de l'émission Vivement dimanche prochain.

Je voudrais qu'on parle d'une femme charmante. La femme de ta vie...

Forcément, le mystère fascine. C'est pourquoi le présentateur avait tenté le coup. "Maintenant, je voudrais qu'on parle d'une femme charmante, annonçait Michel Drucker face à un Vianney rouge pivoine. La femme de ta vie. On l'a vue sur les plateaux, elle est violoncelliste. Elle a accompagné Bruel, Julien Clerc, et dans les premières apparitions de ta promo elle apparaissait avec toi. Je l'ai vue, j'étais sur mon lit d'hôpital, quand tu chantais aussi bien Beau-papa." Hélas, l'animateur n'avait rien obtenu, si ce n'est une réponse très gêné du principal intéressé : "C'est l'oeil de Moscou, Michel, c'est pas possible !"

Dans son album N'attendons pas, Vianney évoque ouvertement sa nouvelle vie de beau-père, lui qui veille désormais sur la fille de Catherine Robert. Il rend également hommage à son grand-père dans les paroles de Tout nu dans la neige, et déclare sa flamme, vive, forte, à sa compagne dans Pour de vrai. Dès qu'il s'éloigne des studios d'enregistrement, en revanche, mieux vaut ne pas s'attendre à la moindre déclaration...