Vince Reffet : Mort tragique de "l'homme volant" en plein entraînement à Dubaï

Il vivait de sa passion, et en est mort. Le parachutiste Vince Reffet nous a quittés ce mardi 17 novembre 2020 au matin, lors d'un entraînement à Dubaï. Il n'avait que 36 ans. Une disparition qui attriste ses milliers de fans, amateurs de sauts et de sensations fortes. L'homme volant émerveillait de nombreux internautes grâce aux images de ses sauts. Il formait également le duo Soul Flyers avec Fred Fugen.

"Vince était un athlète talentueux, et un membre très aimé et respecté de notre équipe. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu et ont travaillé avec lui, a écrit Jetman Dubai sur Instagram, en légende d'un portrait du défunt. Nous collaborons étroitement avec les autorités compétentes et vous demandons de garder la famille de Vince dans vos pensées et prières." Une enquête a été ouverte.