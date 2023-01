Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain : Leur fille Suzanne amoureuse du fils d'une puissante personnalité !

Cette fois donc, plus de doute sur le nom de celui qui a conquis la talentueuse artiste. Paul Olivennes, âgé de 26 ans, se présente comme éditeur et co-fondateur de la société Documents Editions sur son profil Instagram. Une entreprise répertoriée en ligne, lancée en juin 2022 et dont il est crédité comme étant le dirigeant. Son domaine d'activité ? Le conseil en relations publiques et communication. Son patronyme est bien connu, il s'agit de celui de Denis Olivennes, ancien patron de la Fnac et Europe 1, désormais cogérant et directeur général de Libération. Il est donc le fils de ce puissant homme d'affaires et d'Angélique Bérès. Un couple qui est séparé, Denis Olivennes étant en couple avec l'ex-mannequin Inès de La Fressange depuis 2009.

Ainsi, parmi les contacts de Paul Olivennes qui "likent" ses posts, on notera la présence de Nine d'Urso, la fille de sa belle-mère top model et de Luigi d'Urso, un homme d'affaires italien et marchand d'art, décédé en mars 2006, tout comme Marcel Gitard, le frère de Suzanne Lindon et aîné de l'acteur césarisé.

La fille chérie de Sandrine Kiberlain aime dévoiler des tranches de vie avec beaucoup d'humour et/ou de poésie. Avec sa relation amoureuse, elle fait preuve de romantisme cette fois, tout en y ajoutant sa touche personnelle teintée d'une drôlerie infinie. On souhaite beaucoup de bonheur à ce très joli couple qui récolte une multitude de commentaires enthousiastes : "Vous êtes si craquants ! Je vous souhaite mille bonheurs", "trop mignons" !