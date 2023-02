Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain : Leur fille Suzanne soutenue par son amoureux, "fils de" célèbre

À 22 ans, elle est déjà comédienne et réalisatrice. Fille de l'ex-couple formé par Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain a bien hérité du talent de ses illustres parents. Suzanne Lindon ne se refuse rien et s'apprête à se lancer dans un nouveau projet artistique. Vendredi 17 février, elle lira Le Grand Jeu, Daumal et ses phrères, une revue parue seulement trois fois et qui a marqué un cri de révolte au milieu des années folles. C'est au Centre Pompidou que la fille de Vincent Lindon fera cette lecture en marge de l'exposition multidisciplinaire que le Soundwalk Collective et Patti Smith ont spécialement conçue pour le Centre Pompidou. Une performance sur laquelle elle sera accompagnée par Boris Bergmann.

Mais c'est surtout sur le soutien de son compagnon qu'elle peut compter. En commentaire du post de Boris Bergman, une photo sur laquelle on peut voir Suzanne Lindon cacher son visage derrière une revue du Grand Jeu, laissant juste apercevoir son joli regard, on peut retrouver son petit ami poster un coeur. Un compagnon de route qui est comme elle un fils de célèbre puisqu'il s'agit de Paul Olivennes. Âgé de 26 ans, il se présente comme éditeur et co-fondateur de la société Documents Editions sur son profil Instagram, et il est le fils de Denis Olivennes, ancien patron de la Fnac et Europe 1, désormais cogérant et directeur général de Libération. Il est donc le fils de ce puissant homme d'affaires et d'Angélique Bérès, couple séparé aujourd'hui. Denis Olivennes a depuis refait sa vie avec l'ex-mannequin Inès de La Fressange depuis 2009.