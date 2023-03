Voici les 5 meilleures offres de la semaine à ne pas rater

Achetez ce parfum Elixir pour elle de Mauboussin pour 67,49 €

Pour envoûter quelqu'un, le parfum est encore la meilleure technique, on vous le garantit. Alors faites craquer votre rendez-vous en un claquement de doigts avec ce parfum Elixir pour elle de Mauboussin. Il tiendra le rôle de maléfice d'amour et agira instantanément sur votre future moitié. Il faut dire que son odeur à la fois florale et fruitée a de quoi faire tourner les têtes. Le premier mot qui viendra à l'esprit sera tout d'abord "pétillant" grâce au sucré cassis qui joue le rôle de note de tête. La note de coeur arrive ensuite, élégante avec son association de rose rouge et de jasmin. Laissez enfin une impression de mystère avec le bois d'oud fort et sensuel, qui fera office de note de fond. En résulte une senteur incroyable combinant gourmandise et orientalisme. Le flacon est également un monde de chic avec son cabochon ressemblant à une bague en or. Vous allez faire des ravages à coup sûr.

2. Une économie de plus de 25 € sur cette robe maillot de basket Jordan (Her)itage Nike

Il s'agit de l'une des pièces qui a permis le retour de flamme de la tendance athleisure. Les maillots de baskets stylisés ont provoqué un véritable raz-de-marée qui a déferlé sur la sphère mode, et nos dressings, pour ne jamais les quitter. N'imaginez en revanche pas une version près du corps, pour calquer l'allure du moment, il se fait ici oversize et long. Il peut s'associer alors à un pantalon comme le cargo, ou bien devenir la tenue complète en elle-même comme le montre cette robe maillot de basket Jordan (Her)itage Nike. Elle bénéficie en plus d'une promo XXL sur Nike. Son prix chute ainsi de 64,99 € à 38,97 €. Une réduction inimaginable de 40 % s'offre ainsi à vous. Économiser plus de 25 € sur une pièce de cette marque, c'est clairement une aubaine.

Féminiser les tenues de basket