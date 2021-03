Yves Noël bipolaire : l'animateur du Hit Machine évoque sa santé mentale, "j'avais envie d'en finir"

Il avait tout pour réussir. Dans les années 1990, un binôme avait fracassé l'écran, tant et si bien qu'on le croyait invincible. Les deux animateurs qui formaient cette dream team, Ophélie Winter et Yves Noël, présentaient ensemble le Hit Machine et les quelques émissions Dance Machine qui ont suivi. Puis tout à coup, plus rien. Le jeune homme a disparu des radars... à cause de soucis de santé, comme il a accepté de l'expliquer, le samedi 6 mars 2021, dans l'émission Les docs du week-end sur TF1.

J'ai connu des périodes où, 200 jours par an, j'avais envie d'en finir...

Yves Noël s'était également illustré, auprès de son frère jumeau Hervé, dans Multitop sur M6. Mais ce n'est pas la lame à double tranchant de la célébrité qui l'a poussé à s'éloigner de la sphère médiatique. Yves Noël avait, en réalité, besoin de prendre soin de son équilibre mental. "J'ai ce qu'on appelle la maladie des grands hommes, en toute prétention, ou celle des grandes femmes, a-t-il précisé. C'est un trouble bipolaire, et un trouble de l'humeur. C'est chimique. C'est dans le cerveau. On a tantôt énormément d'énergie, tantôt on en a plus du tout. Ça se régule avec un traitement, c'est une maladie chronique comme le diabète."

Aujourd'hui, Yves Noël est papa de deux enfants, de deux mamans différentes, dont un fils de 5 ans baptisé Sasha et une fille née en 2002. Son aînée, qui frôle la majorité, vit aux Etats-Unis. Il profite de son plus jeune un week-ed sur deux et la moitié des vacances. L'ancien animateur n'a pas précisé si cette inégalité de temps était dû à son état de santé mais à tout de même affirmé que sa maladie pouvait être très "invalidante dans la vie personnelle comme professionnelle". "Ça a commencé en 1997. Donc ça m'a quand même lourdement handicapé pendant dix-sept ans, a-t-il rappelé. J'étais déjà à M6 et chez moi ça s'est surtout caractérisé par des crises de dépression qui ont pu être très très longues, qui ont duré parfois pendant un an. J'ai connu des périodes où, 200 jours par an, j'avais envie d'en finir..."