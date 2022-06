Diaporama : Antoine de Maximy en couple : il présente sa ravissante compagne, Magalie

12 / 17

Exclusif - Antoine de Maximy - Célébration de la galette des rois dans les locaux de la Fondation Pompidou rue du Louvre à Paris, le 28 janvier 2019. Créée en 1970, la fondation Claude Pompidou vient en aide aux personnes rendues vulnérables par la maladie, le handicap et le grand âge. Depuis 2007, B. Chirac en assure la présidence. La Fondation construit des établissements d'accueil pour les personnes âgées, handicapées et les malades d'Alzheimer. Aujourd'hui, 13 centres spécialisés accueillent plus de 1000 personnes. Le 10 mars 2014, elle a inauguré l'Institut Claude Pompidou qui réunit sur un même lieu tous les domaines de compétences autour de la maladie d'Alzheimer (dépistage, prise en charge, accueil et soin, formation, information et recherche). La Fondation anime également un réseau de bénévoles qui, à travers la France, interviennent au domicile d'enfants handicapés, de personnes âgées isolées ou en institutions. © Rachid Bellak/LMS/Bestimage