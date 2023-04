Diaporama : Brigitte Macron rivalise d'élégance avec la reine Maxima : choc de styles au dîner d'Etat

1 / 31 Brigitte Macron rivalise d'élégance avec la reine Maxima : choc de styles au dîner d'Etat

2 / 31 Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont assisté à un dîner d'Etat au palais royal d'Amsterdam Brigitte Macron, le président Emmanuel Macron, le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

3 / 31 Face à de nombreux convives, dont le frère du roi Willem-Alexander et son épouse, le couple présidentiel a brillé La reine Maxima, le président Emmanuel Macron, le roi Willem Alexander des Pays-Bas et Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

4 / 31 Le président Emmanuel Macron et le roi ont prononcé des discours sous le regard fier de leurs épouses Le président Emmanuel Macron et le roi Willem Alexander des Pays-Bas au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

5 / 31 Brigitte Macron portait une magnifique robe sombre moulante dont le haut était brodé de sequins dorés, argentés et bronze Brigitte Macron et le président Emmanuel Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

6 / 31 Tenue aux antipodes de celle choisie par la reine Maxima, une robe du créateur Claes Iversen rouge flamboyante aux manches bouffantes Brigitte Macron, le président Emmanuel Macron, le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 31 Un rendez-vous nécessaire pour les bonnes relations des deux pays mais surtout une belle leçon de style ! Accueil des invités au dîner détat offert par le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima au président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 31 Le président Emmanuel Macron et le roi Willem Alexander des Pays-Bas au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

9 / 31 La reine Maxima des Pays-Bas au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

10 / 31 La reine Maxima des Pays-Bas, le président Emmanuel Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

11 / 31 La reine Maxima, le président Emmanuel Macron, le roi Willem Alexander des Pays-Bas et Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 31 La reine Maxima, le président Emmanuel Macron, le roi Willem Alexander des Pays-Bas et Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

13 / 31 Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

14 / 31 Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

15 / 31 Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

16 / 31 Le président Emmanuel Macron, le roi Willem Alexander des Pays-Bas et Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

17 / 31 La reine Maxima des Pays-Bas au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

18 / 31 Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

19 / 31 Brigitte Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

20 / 31 Brigitte Macron et le président Emmanuel Macron au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

21 / 31 Brigitte Macron, le président Emmanuel Macron, le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima au dîner d'Etat offert en l'honneur du Président de la République et de sa femme par le Roi des Pays- Bas au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

22 / 31 Accueil des invités au dîner détat offert par le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima au président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

23 / 31 Accueil des invités au dîner détat offert par le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima au président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

24 / 31 Accueil des invités au dîner détat offert par le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima au président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

25 / 31 Accueil des invités au dîner détat offert par le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima au président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

26 / 31 La reine Maxima des Pays-Bas, le président Emmanuel Macron et le roi Willem Alexander portent un toast lors du dîner d'état au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. Le président de la République et sa femme sont en visite d'état aux Pays-Bas. © Ludovic Marin / Pool / Bestimage © BestImage, Ludovic Marin/Pool/Bestimage

27 / 31 Le président Emmanuel Macron et le roi Willem Alexander des Pays-Bas portent un toast lors du dîner d'état au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. Le président de la République et sa femme sont en visite d'état aux Pays-Bas. © Ludovic Marin / Pool / Bestimage © BestImage, Ludovic Marin/Pool/Bestimage

28 / 31 La reine Maxima, le président Emmanuel Macron, le roi Willem Alexander des Pays-Bas, Brigitte Macron et Mark Rutte, premier ministre des Pays-Bas portent un toast lors du dîner d'état au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. Le président de la République et sa femme sont en visite d'état aux Pays-Bas. © Ludovic Marin / Pool / Bestimage © BestImage, Ludovic Marin/Pool/Bestimage

29 / 31 Le roi Willem Alexander des Pays-Bas, Brigitte Macron portent un toast lors du dîner d'état au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. Le président de la République et sa femme sont en visite d'état aux Pays-Bas. © Ludovic Marin / Pool / Bestimage © BestImage, Ludovic Marin/Pool/Bestimage

30 / 31 La reine Maxima des Pays-Bas, le président Emmanuel Macron portent un toast lors du dîner d'état au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023. Le président de la République et sa femme sont en visite d'état aux Pays-Bas. © Ludovic Marin / Pool / Bestimage © BestImage, Ludovic Marin/Pool/Bestimage