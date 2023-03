Diaporama : Christophe Dechavanne "très très amoureux" : un plan drague glauque pour conquérir l'élue de son coeur

1 / 20 Christophe Dechavanne "très très amoureux" : un plan drague glauque pour conquérir l'élue de son coeur

2 / 20 Christophe Dechavanne a fait une révélation sur sa vie amoureuse dans le podcast InPower de Louise Aubery sur Spotify Christophe Dechavanne - Avant-première du film "Babysitting 2" au Gaumont Opéra à Paris © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

3 / 20 Âgé de 20 ans, l'animateur télé est tombé sous le charme d'une élève de son cours de dessin Christophe Dechavanne - Soirée des 30 ans de Canal + au Palais de Tokyo à Paris le 4 novembre 2014. © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

4 / 20 Si la jeune femme a quitté son compagnon de l'époque pour Christophe Dechavanne, elle n'a pas tardé à revenir sur sa décision et se remettre avec lui, brisant le coeur du futur animateur télé Exclusif - Christophe Dechavanne - Christophe Dechavanne reçoit le grade d'Officier des Arts et des Lettres au Ministère de la Culture à Paris le 15 mai 2019. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 20 Pour continuer de côtoyer celle qu'il avait dans le coeur, Christophe Dechavanne s'est lancée dans une relation avec sa soeur ! Exclusif - Christophe Dechavanne - Célébrités à la 2ème repésentation "An Evening With Al Pacino" au théâtre de Paris à Paris, France, le 23 octobre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 20 "Finalement, je suis restée 5 ans avec sa soeur. Ce n'est pas pas cool. Il y a eu une histoire d'amour (...) j'étais un peu coeur fragile, un coeur d'artichaut" a-t-il fait savoir. Exclusif - Baptême de la rose "Christophe Dechavanne" au Parc de Bagatelle à Paris le 16 juin 2016. " Nous connaissons tous Christophe Dechavanne pour son énergie, son aura sur le petit écran et ses qualités de pilote de course automobile. Mais c'est un tout autre Christophe Dechavanne que nous avons découvert récemment. Un homme résolument amoureux du jardin et particulièrement des roses. Un homme appliqué, patient dans sa démarche à sélectionner avec notre équipe la rose Meilland qui lui a été dédiée, aujourd'hui au Parc Bagatelle. " Mr. Meilland Le 16 juin 2016 s'est déroulé le Concours International de Roses Nouvelles au jardin de Bagatelle à Paris. Le jury international a pris connaissance des roses inscrites au concours dans la matinée. Avant la remise des prix de ce concours, a eu lieu le baptême de la rose Christophe Dechavanne ® Meibarbaru. Pour l'occasion, étaient présents les équipes de la roseraie du jardin de Bagatelle, Christophe Dechavanne en personne ainsi que Matthias Meilland. Christophe Dechavanne ne remerciera jamais assez Sandra, une amie très proche, sans laquelle cet événement n'aurait pas eu lieu. Sandra lui a fait la surprise d'effectuer toutes les démarches auprès de Matthias Meilland, des roses Meilland pour que le baptême de la rose "Christophe Dechavanne" devienne réalité. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

7 / 20 Fraîchement séparée d'Elena, soeur de Marina Foïs, il n'a pas indiqué si à la base, elle était celle qu'il voulait séduire... Christophe Dechavanne et Elena Foïs lors de la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris, France, le 9 septembre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

