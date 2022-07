Diaporama : Jacques Spiesser marié avec Martine : les seules photos de sa magnifique épouse !

Jacques Spiesser et sa femme - Francis Huster reçoit les insignes de commandeur de l'ordre national du mérite au Palais de l'Élysée à Paris.

4 / 13

Jacques Spiesser, Selma Kouchy et Linda Hardy - Tournage de " La nébuleuse d' Orion ", 33ème épisode de la série télévisée " Commissaire Magellan ", réalisé par S. Kopecky, avec J. Spiesser, S. Kouchy et L. Hardy à l'Ecole Nationale des Arts et Métiers à Lille, le 26 mars 2019. © Alain Guizard/Bestimage