Diaporama Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Soirée hommage avec sa compagne, déhanché et couscous au menu

1 / 29 Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Soirée hommage avec sa compagne, déhanché et couscous au menu

2 / 29 Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe de l'Est, dans "Koh-Lanta, Les 4 Terres".

3 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

4 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

5 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

6 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

7 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

8 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

9 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

10 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

11 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

12 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

13 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

14 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

15 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

16 / 29 Bertrand Kamal, candidat de "Koh-Lanta, Les 4 Terres", diffusée en 2020, photo officielle

17 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

18 / 29 Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe de l'Est, dans "Koh-Lanta, Les 4 Terres" en 2020.

19 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

20 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

21 / 29 Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe de l'Est, dans "Koh-Lanta, Les 4 Terres"

22 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

23 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

24 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

25 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

26 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

27 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.

28 / 29 Soirée hommage à Bertrand-Kamal, un an après sa mort. A Dijon, Hadja, Loïc, Joaquina et Alexandra, camarades de "Koh-Lanta, Les 4 Terres" ont passé la soirée avec les parents du défunt Samir et Annick.