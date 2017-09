10 couples parfaits : La compagne enceinte d'un candidat est morte asphyxiée

Le 13 septembre dernier, Olivier Espagne, candidat de l'émission de télé-réalité 10 Couples parfaits diffusée cet été sur NT1 et présentée par Elsa Fayer, a fait une macabre découverte. En se rendant au domicile de sa compagne situé à Ustaritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, aux alentours de 21h30, le jeune homme de 23 ans n'a pu que constater son décès. Son corps était dénudé, elle était ligotée, ses yeux étaient bandés et un bâillon se trouvait dans sa bouche. Mélissa Massé, élève infirmière à Bordeaux, était enceinte de huit mois et s'était retirée dans un appartement de la vaste propriété de sa maman pour ses dernières semaines de grossesse.

Au surlendemain du drame, le procureur de la République de Bayonne révèle les résultats de l'autopsie. "Elle confirme que le décès est consécutif à un syndrome asphyxique majeur, avec obstruction des voies aériennes supérieures" par le bâillon. L'analyse du corps de la victime, qui doit encore déterminer si elle a subi des violences sexuelles, a mis en évidence des "lésions traumatiques du visage", notamment une "fracture du nez", indique Samuel Vuelta Simon dans un communiqué publié le vendredi 15 septembre. La veille, jeudi 14 septembre, le procureur évoquait déjà des "traumatismes violents et répétés".

Une enquête de flagrance a été ouverte sur cet "acte criminel particulièrement violent sur une personne vulnérable", a également indiqué le procureur. Elle mobilise cinquante gendarmes, a souligné le lieutenant-colonel Laurent Lesaffre, de la Section de recherches de la gendarmerie de Pau.

Joint par téléphone par Sud Ouest, Michel Espagne, le père d'Olivier Espagne, indique que son fils "est toujours sous le choc de la scène pour laquelle il a alerté les secours et suite à laquelle il a fait l'objet d'une prise en charge psychologique par les services de l'hôpital de Bayonne." Entendu par le procureur, le jeune homme qui a participé au tournage de 10 couples parfaits à l'automne 2016 aurait indiqué être le père de l'enfant que portait la jeune femme, comme le rapporte France Soir.