A Dog's Purpose : Un chien-cascadeur maltraité, la vidéo choque la Toile

Trois ans après Les Recettes du bonheur, Lasse Hallström va nous revenir avec un nouveau film, une comédie dramatique intitulée Mes vies de chien (A Dog's Purpose en version originale). Mais une polémique, sur fond de maltraitance animale, accompagnera très certainement la sortie de ce long métrage.

TMZ a publié une vidéo qui a fait le tour du monde et suscité l'ire de la Toile. Réalisée à Winneped (Canada) en novembre 2015, elle montre un berger allemand et un supposé dresseur sur un plateau de tournage, devant une piscine à remous dans les vagues laquelle le chien doit effectuer une cascade de sauvetage. Sauf que l'animal n'a visiblement aucune envie de plonger dans l'eau. "Il ne va pas se calmer tant qu'il n'est pas dans l'eau, tu n'as qu'à l'y jeter", entend-on quelqu'un dire dans la vidéo tandis que le chien s'accroche à l'extrémité du bassin avant d'y être poussé. Le technicien le force alors, devant les caméras et de nombreux témoins.

En quelques heures, la vidéo a fait le tour du web et suscité l'indignation, à commencer par celle de la PeTA. L'association a appelé au boycott du film produit par Universal Pictures et la société de Steven Spielberg (Amblin), tout en révélant au Hollywood Reporter que le berger allemand était la propriété de Birds & Animals Unlimited, un établissement qu'elle accuse de nombreuses violations des droits des animaux.

Hercules "est heureux et va bien"

Dans un communiqué, le producteur et le distributeur du film ont rebondi sur l'affaire. "Le jour du tournage de cette scène, Hercules n'a pas voulu faire la cascade visible dans l'enregistrement, donc l'équipe de production d'Amblin n'a pas fait pas procédé aux prises de vues", assure-t-on du côté du film, ajoutant que le chien "est heureux et va bien". Ladite séquence figure par ailleurs dans la bande-annonce du film.

Pointé du doigt, Lasse Hallström a publié un message sur Twitter. "Je suis très gêné par la vidéo sortie aujourd'hui venant du tournage de mon film A Dog's Purpose. Je n'ai pas été témoin de ces actions qui sont inacceptables et n'auraient jamais dû se produire, écrit le réalisateur. Nous étions attachés à fournir un environnement sain, respectueux et empli d'amour à tous les animaux du film. On m'a promis qu'une minutieuse enquête était en cours et que tout mauvais comportement sera signalé et puni."

Doubleur aux côtés des acteurs principaux Britt Robertson et Dennis Quaid, Josh Gad a lui aussi réagi à la polémique. "J'ai signé pour un film qui se pose sincèrement comme une des plus belles lettres d'amour aux animaux qu'il m'ait été donné de voir, écrit-il sur Facebook. Aujourd'hui cependant, j'ai vu une vidéo très gênante montrant un berger allemand apeuré et forcé à faire une cascade sur le tournage de ce film." Le comédien, "fervent supporter de la PeTA", assurant n'avoir jamais été sur le tournage du film, se dit également "secoué et triste de voir n'importe animal mis dans une situation contre sa volonté".

Mes vies de chien, qui n'a toujours pas de date de sortie en France, raconte les neufs vies de Bailey, un petit chiot sauvage qui devient tour à tour bâtard, golden retriever, berger allemand, labrador ; il est chien de compagnie, puis chien sauveteur... Au cours de chacune de ses vies, il va tout faire pour retrouver son maître adoré.