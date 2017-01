Adèle Exarchopoulos : Rentrée stylée en égérie de Louis Vuitton

Pour sa nouvelle campagne, le styliste et directeur artistique des collections féminines de Louis Vuitton Nicolas Ghesquière a fait appel à ses muses ! Les actrices Adèle Exarchopoulos, Jennifer Connelly, Michelle Williams et Sasha Lane, qui en sont les visages, ont été photographiées par Bruce Weber. Elles apparaissent également dans le film de campagne de la maison française, réalisée par le photographe.

Dans "SERIES 6", les modèles portent les vêtements et accessoires de la collection printemps-été 2017 de Louis Vuitton, présentée en octobre à Paris lors de la dernière Fashion Week prêt-à-porter. Adèle Exarchopoulos (à l'affiche de The Last Face, en salles le 11 janvier), Jennifer Connelly (American Pastoral, sorti le 28 décembre) et Michelle Williams (Manchester by the Sea, sorti le 14 décembre, et Certaines femmes en salles le 22 février) avaient assisté au défilé.

Jeudi 19 janvier, Louis Vuitton dévoilera une nouvelle collection, pour la saison automne-hiver 2017-2018. Le show sera l'un des plus attendus de la semaine de la mode pour hommes, et pourrait être l'occasion de révéler à la planète Mode une collaboration avec la marque Supreme.

Les rumeurs vont bon train...