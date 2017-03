Adele mariée ? Elle confirme pour de bon en plein concert

Cette fois, plus aucun doute. Adele fait partie du clan des stars mariées.

Actuellement en tournée en Australie, c'est à Brisbane que la célèbre chanteuse britannique de 28 ans a confirmé dimanche 5 mars qu'elle s'était unie à Simon Konecki. Avant d'interpréter son tube Someone Like You, la sublime voix a expliqué au public les circonstances de l'écriture de cette ballade mélancolique. "Ce sentiment quand vous commencez à tomber amoureux de quelqu'un est le meilleur sentiment au monde", a-t-elle lancé à ses fans avant de lâcher sa petite bombe : "Je suis accro à ce sentiment. Bien sûr, je ne peux plus connaître ce sentiment parce que je suis mariée maintenant. J'ai trouvé mon prochain." Adele n'en a pas dit plus sur son mariage, notamment la date à laquelle il avait eu lieu.

Le mois dernier, la chanteuse avait déjà évoqué le père de son fils Angelo (4 ans) au cours de la cérémonie des Grammy Awards. Ressortie triomphante de la prestigieuse soirée musicale organisée à Los Angeles, Adele avait appelé Simon Konecki son "mari" lors de l'un de ses discours de remerciements. Leur union faisait l'objet de spéculations depuis plusieurs mois...

Qui est Simon Konecki ?

Parce que le couple est on ne peut plus discret, peu d'informations filtrent sur l'identité de celui qui partage la vie d'Adele. Né à New York, arrivé à Londres à l'âge de 10 ans, Simon Konecki est un businessman dans l'âme. Financier précoce, il devient courtier à seulement 17 ans, dirige sa propre équipe chez Lehman Brothers avant de tout plaquer. Il oeuvre à présent dans l'humanitaire. Simon Konecki cofonde une entreprise d'eau minérale éthique baptisée Life Water. Dans la foulée, il créé l'ONG Drop4Drop qui oeuvre pour l'accès à l'eau potable dans les pays en développement, notamment en Inde et en Ouganda.

Adele n'est pas la première femme de Simon Konecki puisque le dirigeant de 42 ans a précédemment été marié à Clary Fisher, une styliste avec qui il a eu une petite fille et dont il a divorcé en 2008. C'est en 2011, par l'intermédiaire d'un certain Ed Sheeran, qu'il rencontre Adele, avec qui il accueille son deuxième enfant, Angelo, l'année suivante.

Olivia Maunoury