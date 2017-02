Grammy Awards 2017 : Adele triomphe avec David Bowie, malgré un nouveau raté

Le palmarès de la 59e cérémonie des Grammy Awards, dans les principales catégories :

Album de l'année : Adele, 25

Meilleur enregistrement : Adele, Hello

Meilleure chanson : Adele, Hello

Artiste révélation de l'année : Chance The Rapper

Meilleur album de rap : Chance The Rapper, Coloring Book

Meilleure performance solo pop : Adele, Hello

Meilleur album vocal solo de pop : Adele, 25

Meilleur album rock : Cage The Elephant, Tell Me I'm Pretty

Meilleur album de musique dance/électro : Flume, Skin

Meilleur album de musique alternative : David Bowie, Blackstar

Meilleure performance R&B : Solange avec Cranes in The Sky

Meilleur album urbain contemporain : Beyoncé, Lemonade

Meilleur album R&B : Lalah Hathaway, Lalah Hathaway Live

Meilleur album country : Sturgill Simpson, A Sailor's Guide to Earth

Meilleur album de jazz vocal : Gregory Porter, Take Me to the Alley

Meilleure performance rock : Alabama Shakes, Don't Wanna Fight

Meilleure performance rap : Chance The Rapper featuring Lil Wayne & 2 Chainz, No Problem

Meilleure vidéo musicale : Beyoncé, Formation

Meilleure comédie musicale : The Color Purple